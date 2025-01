Foggiatoday.it - In Puglia arrivano quattro nuovi treni elettrici per il trasporto regionale

Centoregionali nel 2025, per un investimento economico di 850 milioni di euro e oltre 430 milioni di viaggiatori stimati. In cifre, il 2025 per ilditalia si apre all’insegna della crescita in linea con quanto previsto dal Piano strategico 2025-2029 del Gruppo FS.