Ilfattoquotidiano.it - In Norvegia dal primo gennaio non è più possibile immatricolare auto a diesel e benzina: è il primo paese al mondo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ladice addio alla vendita dio a: dal 12025 non è piùimmatricolarle, come Oslo ha previsto da tempo nel suo piano decennale sui trasporti, che sta dettando le regole del settore e continuerà a farlo fino al 2027. Laè ila farlo non solo in Unione europea, ma anche nel resto del. Ed è l’ultimo atto di una serie di misure che hanno permesso alladi arrivare a scenari impensabili fino a qualche anno fa e di detenere il primato delle vendite di e-car in termini di quota di mercato, con circa 90% delle nuovealimentate a batteria. La Cina, dove le vendite di veicoli elettrici si apprestano per la prima volta a superare quelle delle vetture tradizionali, un sorpasso storico atteso proprio nel 2025, ha raggiunto questi livelli con quegli almeno 230,8 miliardi di dollari di sussidi dati all’industria nazionale dell’elettrica tra il 2009 e la fine del 2023.