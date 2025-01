Fremondoweb.com - Immagini dal Sannio: la ‘nferta, il buon augurio per il nuovo anno

Leggi su Fremondoweb.com

Non possiamo appropriarci di questa tradizione come fosse sannita, perché non lo è. Se vogliamo dirla tutta, dovremmo andare indietro nel tempo, di tanti e tanti e tanti secoli, e in un modo o nell’altro tutta Italia vi ricorre. Il . ContinuaL'articolodal: la, ilper ilproviene da Fremondoweb.