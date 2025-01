Ilgiorno.it - Il Tar e la settimana corta. Vince il sabato in classe

Leggi su Ilgiorno.it

Guerra contro laa scuola, vincono i genitori del “in“. Lo ha deciso il Tar della Lombardia, accogliendo il ricorso presentato da 22 famiglie di bambini iscritti alla scuola elementare Ada Negri di Paina e alle medie Salvo D’Acquisto di via Manzoni, contro la decisione dell’istituto comprensivo di modificare l’orario delle lezioni “riducendolo“ a cinque giorni allainvece che sei. Una sentenza che, però, arriva a tre mesi dall’inizio dell’anno scolastico partito con la. I giudici amministrativi hanno confermato il fondamento delle contestazioni dei genitori. Secondo loro “la Deliberazione del Consiglio di Istituto sarebbe del tutto priva di corredo motivazionale, risultando del tutto inadeguato il richiamo, a sostegno della stessa, dell’esito del sondaggio, effettuato in precedenza che, per pacifica giurisprudenza, non potrebbe mai assumere un valore determinante in materia di variazione della calendarizzazionele delle lezioni“.