Il prezzo del gas sale a 5048 euro

Quotidiano.net - Il prezzo del gas sale a 50,48 euro

Leggi su Quotidiano.net

Ildel gas non arresta la sua corsa, dopo essere sceso in area 48e una fiammata nelle battute iniziali vicino ai 51. I prezzi restano sui massimi da ottobre 2023 dopo lo stop ai flussi russi via Ucraina. Sull'andamento delle quotazioni pesano anche le previsioni di temperature più rigide. Ad Amsterdam le quotazioni registrano un rialzo del 3,3% a 50,47al megawattora.