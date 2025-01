Gravidanzaonline.it - “Il mancato sviluppo endometriale è sintomo di un problema più grande?”

Leggi su Gravidanzaonline.it

Buongiorno dottore, dopo l’ultimo ciclo iniziato il 2/09 ho fatto il 3° ciclo di Clomid. Durante il mese di settembre ho effettuato 3 monitoraggi: il primo il 9, dal quale si evincevano 2 follicoli a sinistra possibilmente ine 2 piccoli a destra; il secondo il 13 nel quale si sono visti 4 follicoli a sx di 17×17, 15×15, 16×12 e 14x12m ovaio dx niente. Il terzo monitoraggio è avvenuto il 22, e in questo si è visto un endometrio di 8,4 mm, follicolo luteizzato di 2,7 cm e corpo luteo a sx con abbondante liquido nel douglas.Il ginecologo per tutta sicurezza mi ha rivisto il 29 per monitorare il liquido. Purtroppo le notizie non erano ottime: il liquido era diminuito, ma l’endometrio era di 7 mm, mentre il follicolo non scoppiato a sinistra era cresciuto a dismisura. Secondo il ginecologo sono andata in iperstimolazione ovarica e mi ha quindi suggerito di staccare il Clomid per un periodo e poi riprendere con una sola compressa.