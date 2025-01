Il gesto eroico di Lanciotto | oggi Campi ricorda il partigiano a teatro

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 3 gennaio 2025 - A 81 anni dalla sua morte uno spettacolo teatrale musicale raccontaBallerini,italiano medaglia d'oro al valor militare, nato aBisenzio (Firenze) il 15 agosto 1911 e ucciso in battaglia a Valibona, sui monti della Calvana sopra Calenzano il 3 gennaio 1944: per far fuggire i suoi 17 uomini sorpresi da una formazione di circa 180 tra fascisti e repubblichini dopo una soffiata,, si, "affrontò con determinazione l'avversario, dando modo di sganciarsi al grosso dei compagni e infliggendo perdite agli attaccanti, cadendo eroicamente mentre stava abbattendo da solo, con l'uso di bombe a mano le postazioni nemiche con tre mitragliatrici". 'Grazie' il titolo dello spettacolo chesarà portato in scena aldante Carlo Monni diBisenzio dalla società musicale Michelangiolo Paoli per far sì, si spiega, "che la memoria del suonon vada perduta e per ribadire i valori della libertà e della democrazia, gli stessi che hanno ispiratoe i tanti giovani partigiani e resistenti che si sono opposti alla dittatura del fascismo prima e del nazismo poi".