Ilgiornaleditalia.it - Il caso Rylko e la solita strategia di Bergoglio: dispetti ai cardinali per difendersi mediaticamente dall’impeachment

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Stanis?aw Ry?ko, un uomo buono e profondamente cattolico, sempre con il breviario in mano, come viene descritto dai sacerdoti che lo conoscono. E pertanto, pericolosissimo per l’antipapa gnostico Un altro sgarbo gratuito dia un porporato e i giornaloni mainstream ovviamente non han