I biancorossi girano a quota 30

Chiusura di 2024 con tre punti in tasca e quarto posto in classifica per gli Under 15 del Rimini. La vittoria sul campo della Clodiense permette aidi girare a30, a tre punti dalla coppia in vetta formata da Vicenza e Feralpisalò. Un punticino prima della sosta per la San Marino Academy davanti al pubblico amico contro la Vis Pesaro. Under 15 Serie C (15ª giornata): Spal-Trento 3-2, Caldiero Terme-Triestina 1-1, Carpi-Legnago 0-2, San Marino Academy-Vis Pesaro 1-1, Feralpisalò-Vicenza 2-1, Union Clodiense-Rimini 0-1, Padova-Virtus Verona 4-3. A riposo l’Arzignano Valchiampo. Classifica: Vicenza, Feralpisalò 33; Padova 32; Rimini 30; Virtus Verona 24; Spal, Legnago 20; Union Clodiense 19; Trento 18; Vis Pesaro, Caldiero Terme 15; Triestina 14; San Marino Academy 12; Arzignano Valchiampo 7; Carpi 2.