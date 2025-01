Thesocialpost.it - «Ho 34 anni e mi rimangono pochi mesi di vita: ho un tumore terminale. Fate attenzione a questi sintomi»

Leggi su Thesocialpost.it

Una giovane madre di 34, recentemente diagnosticata con unai polmoni, ha deciso di utilizzare i social media per avvisare gli altri riguardo ache si sono rivelati legati alla sua malattia. Lo scorso anno, le è stata comunicata una diagnosie, secondo i medici, lesoloda vivere.«Mentre gli altri celebrano, io sono sotto chemioterapia. Quando ho sentito la campanella, mi sono emozionata. Tutto è cominciato con un respiro affannoso».Inizialmente, aveva attribuito alcunia malattie meno gravi, ma poi i medici hanno scoperto che il cancro era già in fase avanzata. Su Internet, la donna ha condiviso la sua esperienza e i segnali che aveva trascurato, affermando: «Voglio aumentare la consapevolezza riguardo alle diagnosi diai polmoni in persone sotto i 50».