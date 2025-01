Cityrumors.it - Hai usufruito del Superbonus? Potresti pagare questo nel 2025

Chi hadel110% nel corso di quest’anno potrebbe essere costretto adeterminate cifre il prossimo annoIl110% è una misura introdotta nel 2020 nel corso del Governo Conte bis. Questa offre delle detrazioni fiscali molto elevate, le quali permettono di promuovere la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza degli edifici. L’obiettivo primario è quello di migliorare le costruzioni, garantendo anche a un miglioramento dell’efficienza energetica. La detrazione fiscale ammonta al 110% ed è proprio da questa che prende il nome questa misura.Haidelnel– Cityrumors.itLa sua suddivisione si articola in circa 5 anni e prevede uno sconto in fattura (e quindi la riduzione del costo dei lavori da parte dell’impresa); prevede la cessione del credito (ovvero il trasferimento della detrazione alle banche); e poi la detrazione diretta (quindi il recupero per mezzo della dichiarazione dei redditi).