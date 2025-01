Iltempo.it - "Ha aperto ai parassiti". New Orleans, Trump attacca Biden

Donaldha denunciato i «violenti» che si sono «infiltrati» in tutti gli Stati Uniti grazie, secondo lui, alla politica di «frontiere aperte» di Joe, il giorno dopo l'auto mortale a New. «Questo è ciò che accade quando si hanno frontiere aperte con una leadership debole, inefficace e praticamente inesistente», ha lanciato il repubblicano sulla sua piattaforma Truth Social nella notte tra mercoledì e giovedì, affermando che gli Stati Uniti erano «lo zimbello del mondo intero». Il presunto autore dell'attentato che ha provocato 14 morti a Newè stato identificato come Shamsud-Din Jabbar, un cittadino americano nato in Texas che sarebbe stato «ispirato» dallo Stato islamico. Il futuro presidente americano, che si insedierà alla Casa Bianca il 20 gennaio, aveva già fatto il giorno prima - senza prove - il collegamento tra l'attentato e l'immigrazione clandestina, affermando che «i criminali che arrivano sono molto peggiori di quelli che abbiamo nel nostro Paese».