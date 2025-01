Ilgiorno.it - Gli esplode petardo in faccia. Finisce all’ospedale di Gravedona

Ilche lui stesso ha esploso, lo ha colpito al volto, ferendolo. Il ragazzo, uno studente di 16 anni di Montemezzo, è rimasto ferito durante i festeggiamenti della notte di San Silvestro, mentre si trovava in via alla Chiesa. A causargli le lesioni al volto, sarebbero stati i residui delche aveva esploso, e che sono rimasti attivi. I soccorritori del 118 lo hanno trasportatodi, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di sei giorni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Radiomobile di Menaggio, che ora stanno svolgendo accertamenti. Anche a Rovellasca pochi minuti prima di mezzanotte, in via Roma, un uomo di 36 anni ha subito un infortunio mentre maneggiava materialinti, ed è stato trasportato a Monza. Infine, denunciato un egiziano di 25 anni residente a Como, che lanciava petardi sui passanti in città.