It.insideover.com - Giornalismo sotto attacco in Palestina: l’Anp censura Al-Jazeera

Leggi su It.insideover.com

Apprendere questa notizia è stato come trovarsi d’improvviso davanti a un dipinto che ribalta ogni logica prospettiva, hai bisogno di tempo per capire se è uno scherzo della mente o una crudele verità. Non perché fosse incredibile – ormai nulla dovrebbe sorprendermi quando si parla dell’Autorità Nazionale Palestinese – ma per l’inquietante conferma di quanto .inAl-InsideOver.