Giorgio Locatelli chiude definitivamente il suo ristorante | Non dipende da noi

(Adnkronos) – La locanda di. Con una nota condivisa sul profilo Instagram, il team dellondinese ha dato la notizia ufficiale. Il motivo non è stato reso noto, ma è possibile che lo chef stia pensando a una nuova apertura. “È con la tristezza nel cuore, e per ragioni al di fuori dal nostro controllo, annunciamo la chiusura definitiva del locale”, recita il post pubblicato sul Instagram. E ancora: “Quando siuna porta, se ne riapre un’altra, quindi seguite i nostri social per aggiornamenti a proposito di un nuovo progetto”, continua la nota, suggerendo dunque la possibilità di nuovi progetti in cantiere. Solo pochi giorni fa, nella celebre Locanda, è stato celebrato il Capodanno con il tradizionale cenone. E ora è arrivata la notizia: “Ci mancheranno tutti i nostri clienti, alcuni dei quali erano diventati come nostri amici”, termina la nota.