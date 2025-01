Palermotoday.it - Giochi, una donna a Carini si aggiudica il super jackpot da 20 mila euro con Cinco

Leggi su Palermotoday.it

Fine di 2024 indimenticabile per una giocatrice di, in provincia di Palermo, che si è aggiudicata ilda 20con, il gioco che mescola carte e bingo con tanto divertimento gratuito nella chat con tutti gli appassionati del bingo. Come riferisce Agipronews, la.