Liberoquotidiano.it - Gielle verso i Sessanta anni di attività

- “Con la chiusura dell'anno, è tempo di guardarsi indietro e riflettere sui tanti momenti che hanno caratterizzato il nostro percorso. Quest'anno non è stato solo una sequenza di giorni lavorativi, ma un viaggio ricco di successi, sfide superate e lezioni apprese, che ci hanno permesso di crescere come squadra e come realtà aziendale. Nel 2024 abbiamo lanciato nuovi progetti che hanno ampliato il nostro portfolio e consolidato la nostra posizione nel settore, migliorato le performance aziendali, grazie a una gestione più efficiente e a un'attenzione costante alla qualità del servizio, espanso il nostro team con nuove figure professionali, arricchendo il nostro capitale umano con competenze preziose e nuove prospettive, rafforzato le relazioni con i clienti e i partner di tutto il mondo, consolidando collaborazioni strategiche che ci accompagnanoil futuro.