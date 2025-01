Lapresse.it - Ghana, maxi incendio in mercato ad Accra

Un enormeè scoppiato giovedì neldi Katamanto ad, uno dei più importanti della capitale del. Nelle immagini, persone ancora al lavoro per spegnere le fiamme, che avrebbero interessato oltre un centinaio di negozi. Secondo i servizi di emergenza locali, l’sarebbe iniziato nelle prime ore del mattino e 13 squadre dei vigili del fuoco sono intervenute. Un membro del servizio antha dichiarato che l’è stato messo sotto controllo e che sono in corso indagini. Non è stata fornita alcuna causa per il rogo al momento e non sono state segnalate persone ferite.