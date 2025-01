Ilgiornaleditalia.it - Genova, tenta di entrare nella casa della ex nonostante il divieto di avvicinamento, operaio arrestato

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

L'uomo si è presentato due volte sotto l'abitazionedonna la notte di Capodanno. I carabinieri prima lo hanno portato ai domiciliari, poi in carcere Si è presentato due volte nel giro di poche ore sottoex compagna a cui non si poteva avvicinare. Per questo i carabinieri lo h