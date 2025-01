Ilgiorno.it - Gardone, ladri prendono di mira il discount D+ la notte di Capodanno e rubano 12 televisori

Val Trompia (Brescia), 2 gennaio 2024 – Hanno approfittato dei boati dei petardi di fine anno per nascondere il rumore della vetrina infranta con una pietra. Hanno agito nelladi San Silvestro, intorno alle 3, mentre mezzo paese era distratto dei festeggiamenti iche hanno preso diilD+ di via Mameli, obiettivo mettere le mani sui prodotti di elettronica presenti nel punto vendita. Alla fine il bottino è stato piuttosto consistente, la banda diè riuscita a portarsi via almeno 12 tv di ultima generazione. Poi, quando l’antifurto si è messo a suonare, hanno capito che era meglio darsi alla fuga non prima però di portarsi via anche altri prodotti di elettronica. Danni ancora da quantificare ma certamente nell’ordine di migliaia di euro. Sono state ora acquisite le telecamere della videosorveglianza per ricavare elementi utili alle indagini.