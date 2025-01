Ilgiorno.it - Furto in villa sventato. Caccia ai malviventi

Sono le 20,30 di lunedì 30 dicembre. Duecercano di entrare nelladell’imprenditore Massimo Vitali, in via Tre Armi, in Città Alta. Il tentativo è fallito, e le telecamere hanno immortalato i ladri. Prima di entrare in azione hanno atteso che la colf uscisse di casa e il passaggio della pattuglia della sorveglianza per il solito controllo. A quel punto iavrebbero preso a calci una porta finestra e cercato di rompere il vetro con unvite, senza però riuscire nell’intento. I sistemi di sicurezza presenti nellaerano attivi e subito sono scattate gli allarmi con lampeggiante. Dopo qualche minuto sul posto è intervenuta la guardia della Fidelitas che presta il servizio di ronda notturna e i carabinieri che hanno constatato il tentativo di. I duesi sono dati alla fuga e sono in corso le indagini delle forze dell’ordine.