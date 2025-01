Anteprima24.it - Frascatore-Avellino, ufficiale il rinnovo: i dettagli

Tempo di lettura: < 1 minutoL’U.S.1912 è lieta di annunciare il prolungamento del rapporto professionale con il calciatore Paolo. Il difensore ha rinnovato per un’ulteriore stagione sportiva il contratto in scadenza nel 2025, legandosi così al club fino al 30 Giugno 2026.Arrivato ada gennaio 2024 in biancoverde ha collezionato 39 presenze realizzando 3 gol e fornendo 2 assist ai propri compagni di squadra rivelandosi un punto fermo del progetto tecnico – tattico della formazione irpina.Un in bocca al lupo per le soddisfazioni professionali che verranno.L'articoloil: iproviene da Anteprima24.it.