Ilfattoquotidiano.it - Ferrari, comincia l’era Hamilton: l’entusiasmo del britannico che cambia l’immagine dei propri profili social | FOTO

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’inizio del 2025 coincide con l’avvio della nuova avventura del 7 volte campione del mondo Lewisin. Il primo gennaioè diventato ufficialmente un pilota della Rossa: per tutti gli appassionati di motori e non solo, è partito il countdown per vederlo in pista con la sua nuova auto: la nuova stagione scatterà a Melbourne nel weekend tra il 14 e il 16 marzo.Era il 1° febbraio 2024 quando venne annunciato il passaggio dell’inglese alladal 2025 con un contratto pluriennale. Il team principal della Mercedes Toto Wolff aveva reso noto l’addio dialla squadra dopo un incontro tenutosi a casa del tedesco, prima che venisse diffuso un comunicato sulla scelta presa dal pilota.Che ilsia già in fibrillazione per l’inizio della sua esperienza con la scuderia di Maranello lo si intuisce anche dai suoi