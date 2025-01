Agrigentonotizie.it - Evade dai domiciliari dopo la condanna a 4 anni per droga, 39enne finisce in carcere

I carabinieri, nella notte fra venerdì e sabato, l'hanno cercata in casa per controllare se stesse rispettando le prescrizioni degli arrestie, nonostante i ripetuti tentativi, prima al citofono e poi bussando alla porta di casa, per oltre dieci minuti, hanno accertato la sua assenza.