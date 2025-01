Ildifforme.it - Esplode Tesla davanti Trump Hotel, identificato il conducente: è un militare Usa

Le dinamiche dell'incidente sono ancora al vaglio, ma secondo un funzionario le prime analisi hanno rilevato la presenza di alcuni mortai da fuochi d'artificio all'interno del veicolo; al momento non si esclude l'ipotesi del terrorismo e si indaga per comprendere se vi siano collegamenti con i fatti di New OrleansL'articoloil: è unUsa proviene da Il Difforme.