Padovaoggi.it - Esperimusme: "Ma che musica maestro! Alla scoperta dell’udito"

Leggi su Padovaoggi.it

Cosa sono i suoni che sentiamo? Perché laci fa bre? Come funziona il nostro orecchio? Scopriamo insieme i segreti nascosti nel nostro apparato uditivo! Glisono i laboratori didattici del MUSME, pensati per far innamorare gli scienziati di domani. Perché, come ci insegna.