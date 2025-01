Erasmus+ boom di fondi per l’Italia | 144 milioni per le università 59 per le scuole borse più ricche per gli studenti Obiettivo 350-400 euro al mese

Leggi su Orizzontescuola.it

Nessun taglio aipernel 2025. La Commissionepea ha fatto marcia indietro, preservando il programma di mobilità studentesca e destinando all'Italia maggiori risorse, sia per l'istruzione superiore che per le. I dati diffusi dall'AgenziaIndire confermano la notizia, rassicurandoe istituti.L'articolodiper: 144per le, 59 per lepiùper gli350-400al