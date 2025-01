Perugiatoday.it - Epifania solidale al Quasar Village: raccolta doni per i bimbi del Residence ‘Chianelli’

Tra le tante realtà che in questi giorni di festa – ma anche e soprattutto di speranza, umanità e solidarietà – hanno voluto essere vicine al Comitato per la vita ‘Daniele Chianelli’ e ai suoi ospiti, non poteva mancare il centro commercialeche ha così organizzato l’iniziativa.