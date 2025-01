Modenatoday.it - Epifania a Maranello tra burattini e concerto tradizionale

Leggi su Modenatoday.it

e musica per la Befana: ala Festa dell’propone due eventi in programma sabato 6 gennaio.Si parte al mattino con ilappuntamento “Befana e”: all’Auditorium Enzo Ferrari alle ore 10 e 11.30 va in scena “Fagiolino pescatore”, spettacolo di.