È morto l’ex calciatore Aldo Agroppi

Il calcio italiano piange, scomparso oggi, 2 gennaio, all’età di 80 anni.e allenatore è deceduto nella mattinata presso l’ospedale di Piombino, sua città natale, dove era ricoverato da alcuni giorni., nato il 14 aprile 1944, avrebbe compiuto 81 anni tra pochi mesi. Dalle ore 11 di giovedì, la salma sarà esposta nella sala del commiato della Pubblica Assistenza di Piombino, dove amici e tifosi potranno rendergli omaggio.La carriera diCon 278 presenze nel Torino,è stato una bandiera granata, contribuendo alla vittoria dello storico scudetto nella stagione 1975/76. In carriera ha conquistato anche due Coppe Italia (1967/68 e 1970/71), segnando il ritorno al successo per il club piemontese dopo la tragedia di Superga. Dopo una militanza quasi decennale al Torino, nella stagione 1975-1976 il giocatore passa al Perugia, neopromosso in A.