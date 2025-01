Ilfoglio.it - È morto Aldo Agroppi

Diceva al Foglio che il calcio di oggi non lo guardava, "mi fa schifo", perché "si gioca male. Non ci sono grandi squadre. La Nazionale è in perenne sofferenza. Encefalogramma piatto, senza speranza. Guardo solo il Torino, perché ho giocato al Filadelfia e ogni volta sentivi di entrare in un tempio di dolore, di orgoglio e di speranza. Undici anni trascorsi con addosso la maglia granata non si dimenticano dall’oggi al domani”.non ha mai usato frasi di circostanza, non ha mai cercato mezze parole. Non in campo, non in televisione, una volta abbandonato scarpini, prima, e panchina, poi, per fare l'opinionista.oggi nella sua Piombino a 80 anni dopo una lunga malattia. Qui sotto potete leggere la sua ultima intervista al Foglio