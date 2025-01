È morta a 93 anni Rosita Missoni | col marito Ottavio fondò lo storico marchio dell’alta moda

Leggi su Open.online

a 93, grande protagonistae del Made in Italy insieme al, sposato nel 1953. Nata a Golasecca (Varese) da una famiglia di artigiani tessili,è rimasta sempre legata al Varesotto e in particolare a Sumirago (Varese). Con ilaveva fondato il celebre, poi esportato in tutto il mondo. Il colore è sempre stato ildi fabbrica della maison, rendendo abiti e accessori aimmediatamente riconoscibili nelle vetrine degli atelier di Milano, Parigi, Londra o New York.Storia di successo Il mitoè un successo mondiale nato nel 1953 in uno scantinato di Gallarate (Varese) da 100 metri quadrati prima del trasferimento nella casa-atelier di Sumirago (Varese). «In queglitutti andavano in città, mentremi portò a vedere un terreno agricolo tra i vigneti e con una vista meravigliosa sul Monte Rosa, che ti parlava.