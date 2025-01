Notizie.virgilio.it - Duplice omicidio a Cagliari in casa, fermo di Claudio Gulisano confermato: perché avrebbe ucciso i genitori

Leggi su Notizie.virgilio.it

Il 44enneè in stato di, in custodia cautelare in carcere, per l'dei. Liassassinati per l'eredità