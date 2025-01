Due accoltellamenti a Firenze nella notte di San Silvestro

Leggi su Corrieretoscano.it

– Un doppio episodio di accoltellamentodi San, a. Il primo caso si è verificato prima dello scoccare della mezzaa piazzale Michelangelo. La vittima dell’aggressione è un 27enne di origine afghana che ha ricevuto una coltellata al torace: indaga, anche per capire la dinamica dell’evento, la polizia.Il giovane, sempre cosciente e vigile, è stato condotto in ospedale alla Santissima Annunziata per le cure del caso dove è stato poi dimesso visto che la coltellata non aveva colpito organi vitali.L’altro episodio intorno alle 3 del mattino in via Verdi. Anche in questo caso è stato un 21enne di origine straniera ad essere attinto alla schiena. Secondo quanto ricostruito dalla polizia il ferimento è arrivato al termine di una lite. Il 21enne, trasportato a Santa Maria Nuova, non è in pericolo di vita, ma si trova in terapia sub-intensiva per curare uno pneumotorace causato dalla coltellata.