Vanityfair.it - Dove viaggiare nel 2025? Armenia, Filippine, Egitto, la natura e le vacanze brevi. I trend e le destinazioni secondo gli esperti

Leggi su Vanityfair.it

Grande voglia di viaggi e di esperienze, vicino a casa così come nel resto del mondo. Cresce l'interesse per la Cina, l', l'East Africa e l'. Boom dell'uso dell'IA nel pianificare i viaggi. Ecco cosa ci prospetta il mondo dei viaggi per il