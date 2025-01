Palermotoday.it - Dopo due spiragli della Cassazione, no definitivo al permesso premio per il boss Antonino Madonia

Leggi su Palermotoday.it

Per ben due volte i giudici sembravano aver lasciato unoo per concedere alergastolano di Porta Nuova,, 62 anni e in carcere da 26, un. Ora è stata la prima sezionea chiudere definitivamente la questione, rigettando l'istanza del.