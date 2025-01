Ilrestodelcarlino.it - Dopo 10 anni le tariffe tornano a salire

Per evitare tagli ai servizi alla persona, l’amministrazione comunale ha deciso un aumento delledei servizi essenziali bloccate da oltre dieci. È stato deliberato nell’ultimo Consiglio comunale; tra i tanti punti all’ordine del giorno anche l’approvazione del bilancio preventivo per il triennio 2025-’27. "Come per la stragrande maggioranza degli enti locali, si tratta di un bilancio sofferto, in particolare per coloro che, da decenni, hanno scelto di mettere al centro dell’attività amministrativa i servizi alla persona per dare protezione ai più fragili e sostenere le famiglie - sottolinea il sindaco Stefano Marazzi (foto) - Lesono state sì aumentate ma allineate a quelle dei Comuni della Val d’Enza. Fino ad ora agli aumenti derivanti dall’inflazione, dai maggiori costi delle materie prime ed energetici si è sempre fatto fronte con la fiscalità generale.