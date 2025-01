Arezzonotizie.it - Dolcezza e magia con la Befana a San Giovanni Valdarno

Leggi su Arezzonotizie.it

Continuano anche nel 2025 gli appuntamenti delle feste a San. Tre eventi in programma per accogliere la dolce e generosa vecchietta, pensati per portare un po' die tradizione. Le iniziative, rivolte soprattutto ai bambini, offriranno momenti di divertimento, cultura e.