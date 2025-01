Calciomercato.it - DIRETTA Supercoppa Italiana, Inter-Atalanta 0-0: Lautaro calcia alto! LIVE

Prima semifinale della, in programma alle ore 20 a Riyad, tra la vincente dello Scudetto e la finalista di Coppa ItaliaCi siamo, l’attesa è finita. Parte il nuovo anno con la prima delle due semifinale della. Si inizia con la sfida tra l’campione d’Italia in carica e l’, finalista della scorsa edizione della Coppa Italia.Inzaghi e Gasperini (LaPresse) – Calciomercato.itLa squadra guidata in panchina da Simone Inzaghi si presenta a questo importante appuntamento dopo la netta vittoria, la quarta di fila, ottenuta nel campionato di Serie A contro il Cagliari di Davide Nicola nel turno che ha preceduto il Capodanno 2025. Con una partita in meno, da recuperare il match contro la Fiorentinarotto per il malore occorso in campo ad Edoardo Bove, la distanza dalla vetta della classifica, attualmente occupata proprio dall’e dal Napoli di Antonio Conte, è di una sola lunghezza.