Scuolalink.it - Dimensionamento scolastico 2025/26: l’elenco dei piani regionali approvati [In aggiornamento]

Leggi su Scuolalink.it

diper l’anno/26 sono in corso di approvazione da parte delle Regioni e degli Uffici Scolastici. Dopo la deroga concessa dal decreto Milleproroghe per l’a.s. 2024/25, che aveva garantito flessibilità sugli accorpamenti, il prossimo annosegnerà un ritorno alle disposizioni previste dal Decreto 127 del 30 giugno 2023, con una significativa riduzione di organico che riguarderà tanti Dirigenti Scolastici e i DSGA di molte istituzioni scolastiche.: sono 60 i Dirigenti Scolastici e DSGA in meno nel/26 Il Decreto 127 stabilisce un riassorbimento delle dirigenze e delle Direzioni dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) per il prossimo anno. In particolare, è prevista una riduzione di 60 unità rispetto all’anno in corso.