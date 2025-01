Ilrestodelcarlino.it - Diecimila in piazza per una notte col botto

La carica dei 10mila. Tanti l’altra sera hanno festeggiato il Capodanno in centro a Santarcangelo, con la grande festa organizzata da ’Città viva’ insieme ai locali della città. Una serata di festa, ma col pensiero rivolto a Luca Perazzini e Cristian Gualdi. La serata si è aperta con il videomapping sull’Arco Ganganelli (realizzato da Luca Agnani), poi a mezzail brindisi e le parole del sindaco Filippo Sacchetti. "Stavolta Capodanno arriva in giorni di dolore, per la tragedia di Cristian e Luca. Abbiamo ragionato se fosse il caso di fare comunque la festa. Poi abbiamo pensato che Cristian e Luca hanno sempre avuto un rapporto speciale con Santarcangelo: l’hanno amata, vissuta, non avrebbero voluto unaGanganelli chiusa e buia. Li sentiamo con noi". Dopo la mezzala festa è proseguita con i deejay di Bradipop, Melodj Mecca e Afrofellonike e in vari locali.