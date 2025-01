Genovatoday.it - Derubato a Capodanno, l'app trova iPhone lo porta in questura

La polizia ha denunciato due algerini di 18 e 32 anni e tre marocchini di 33, 21 e 23 anni, tutti irregolari sul territorio, per invasione di terreni o edifici in concorso. Il 18enne inoltre è stato denunciato anche per ricettazione e il 23enne per inottemperanza dell'ordine del questore di.