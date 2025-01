Spazionapoli.it - Danilo, svelato cosa aspetta il Napoli per chiudere: c’è fiducia

Calciomercatoultimissime – In casa partenopea bisogna registrare un importante aggiornamento sudella Juve.Dopo aver battuto il Venezia di Eusebio Di Francesco, ildi Antonio Conte è atteso da un match molto importante. Sabato, infatti, i partenopei saranno di scena all’Artemio Franchi per sfidare la Fiorentina.Il match contro la squadra di Raffaele Palladino, di fatto, i partenopei hanno l’occasione di poter stare da soli in vetta alla classifica. Sia l’Inter che l’Atalanta non giocheranno infatti il prossimo turno di campionato, visto che sono impegnate in questi giorni nella Final Four della Supercoppa italiana. Nel frattempo, però, bisogna segnalare alcuni aggiornamenti importanti sull’obiettivo numero uno di mercato:.Ilattende concherisolvi la propria situazione con la JuveSecondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, ilè molto fiducioso per la chiusura positiva della trattativa per portare in azzurro il centrale brasiliano.