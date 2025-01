Fanpage.it - Dalle bestemmie via Sms agli insulti ai tecnici, il Capodanno in Tv è il trionfo dell’imprevisto

Quello di Angelo dei Ricchi e Poveri che insulta un tecnico è solo l'ultimo di tanti imprevisti avvenuti col tempo a L'anno che verrà. Un programma complesso, di difficile gestione, sempre al confine dell'imprevisto, in onda in una notte per definizione licenziosa e goliardica. Cosa potrebbe mai succedere?