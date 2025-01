Arezzonotizie.it - Dal 13 gennaio lo sportello di Assistenza farmaceutica integrativa si sposta in via Curtatone

Leggi su Arezzonotizie.it

Dal 132025 lodi(che si occupa di autorizzazione ed erogazione di presidi per diabetici, alimenti aproteici per pazienti nefropatici, presidi per pazienti stomizzati, medicazioni per lesioni difficili, alimenti e integratori per pazienti.