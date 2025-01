Ilfattoquotidiano.it - Dai manganelli contro gli studenti a Pisa al naufragio del Bayesian: le 12 notizie che hanno segnato l’Italia nel 2024

Dodici mesi, dodici. Il Fatto Quotidiano ha riassunto in immagini i 12 eventi chenel. Dalle braccia tese durante la commemorazione di Acca Larentia, alle manganellate date aglidurante una manifestazione pro Palestina a, fino all’ultimo triste avvenimento dell’arresto di Cecilia Sala. Una raccolta che non è certamente esauriente ma che racconta quello che è accaduto negli ultimi mesi. Tra le immagini non potevano mancare quelle legate ai cambiamenti climatici che anche quest’annotoccato il nostro Paese, passando dalla siccità e dal mare caldo che durante l’estate ha portato mucillagini lungo la costa adriatica, ai nubifragi di settembre che, ancora una volta,sommerso alcune regioni d’Italia.L'articolo Daiglialdel: le 12chenelproviene da Il Fatto Quotidiano.