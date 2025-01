Ilgiorno.it - "Da Vienna a Milano . Il Conservatorio mi dà sicurezza"

A otto anni ha scoperto il pianoforte, senza sapere che sarebbe stata la sua vita. Monica Zhang, nata adiciassette anni fa, ex artista residente per la Società dei Concerti di, è una delle più promettenti pianiste italiane. La scorsa estate è stata invitata dalla Theo Lieven Foundation di– unica musicista del nostro Paese- per seguire importanti corsi di perfezionamento con alcuni dei maggiori pianisti internazionali. Ma la sua ricerca di bellezza non è ancora finita. Il 26 febbraio si esibirà presso la Sala Verdi delcon la Bodensee Philarmonie diretta da Gabriel Venzago con il Concerto “Jeunehomme“ di Wolfgang Amadeus Mozart. Lei sta per diventare maggiorenne. Cosa si aspetta? "Dal 20 gennaio mi sentirò un po’ più vecchia. In realtà mi aspetto di continuare la mie giornate di sempre con la musica, con maggiore consapevolezza, opportunità e di maturare in tutti gli aspetti della mia vita, in particolare nel rapporto con il mio pianoforte.