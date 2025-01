Cybertruck esploso davanti a hotel Trump Tesla era di un militare

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Ildi fronte allaTower di Las Vegas era stato affittato da Matthew Alan Livelsberger,dell'Esercito di stanza in Germania che era tornato in licenza in Colorado. Lo rivela Cbsnews citando fonti investigative. Nell'esplosione, avvenuta nella notte di Capodanno, il conducente dell'auto è rimasto ucciso e altre sette .