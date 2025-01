Calcionews24.com - Corsi sull’Empoli: «Nel 2025 voglio realizzare questi tre obiettivi. Sul mercato dico che quel giocatore merita…»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Fabrizio, presidente dell’Empoli sul 2024: mettendo in piedi gliche ci saranno poi neldei toscani Fabrizio, presidente dell’Empoli, in una intervista a Il Tirreno, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni. LE PAROLE – «2024? Simile. Nel senso che ci ha portato la salvezza in Serie A che era ed è .