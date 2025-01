Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Mercato Fiorentina, c’è anche Pablo Marí nella lista di gennaio

2025-01-02 11:23:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del CdS:FIRENZE – Laè in procinto di salutare Lucas Martinez Quarta, motivo per cui si guarda intorno per sostituirlo. Ricordiamo che Nicolas Valentini non arriva come suo successore, in quanto era già stato ‘bloccato’ a giugno, ecco allora che la dirigenza viola ha messo nel mirinodel Monza su espressa richiesta di Raffaele Palladino. L’allenatore potrebbe alternarlo a Luca Ranieri che condivide con lo spagnolo il piede preferito: il mancino.Ostacolo Bocchetti per arrivare aIl problema è che per quanto il contratto discada proprio a giugno, non è così semplice strapparlo al tecnico dei brianzoli, Salvatore Bocchetti, che lo considera uno dei suoi fedelissimi. Questo non toglie che Adriano Galliani possa farsi sedurre da un’eventuale contropartita, magari Matias Moreno, che finora è entrato pocoturnazione dei centrali di difesa.